Dal Brasile: la maglia di Pelé non sarà ritirata

Il Santos sembrerebbe aver preso la sua decisione: la maglia numero 10 appartenente a Pelé non sarà ritirata, questo è quanto trapela da Globo Esporte. Il club brasiliano avrebbe dunque scelto di non assecondare la richiesta della famiglia dello storico campione considerando un’intervista dello stesso Pelé risalente al 2017, in cui avrebbe affermato di voler continuare a vedere quella maglia nel Santos.

