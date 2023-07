Dal Belgio: Everton pronto a pagare i 40 milioni di clausula per El Bilal Touré

Il futuro di El Bilal Touré sembra essere sempre più lontano dall’UD Almería. I rojiblancos non hanno l’urgenza di vendere l’attaccante, ma sanno che la sua partenza potrebbe battere il record di tutti i tempi per la vendita più remunerativa della storia del club, superando le cifre conseguite per Sadiq (20 + 5 milioni) e Darwin Núñez (25 M). Tanto che Marca ha ripreso una rivelazione del giornalista belga Sacha Tavolieri sull’intenzione dell’Everton di mettere sul tavolo la clausola rescissoria da 40 milioni di euro per il giocatore. Inoltre, ha sottolineato che i “toffees” offrono all’attaccante un contratto quinquennale al prezzo di 4,3 milioni di euro ciascuno, per poco più di 1 milione che riceve all’Almería. Il giornalista ha proseguito, assicurando che Wolverhampton, Nottingham Forest e Fulham sono disposti ad aderire all’asta per l’attaccante Indáli e che c’è ancora interesse da parte di alcune squadre di Serie A, ma non hanno ancora presentato offerte formali per il giocatore. Del resto il 21nne ivoriano arrivato solo la scorsa estate in Spagna dallo Stade Reims, come vi avevamo raccontato, era stato proposto al Milan, ma i rossoneri sono rimasti restii a una trattativa. Sacha Tavolieri ha concluso le sue informazioni affermando che il consiglio di amministrazione dell’UD Almería non desidera vendere El Bilal Touré per un importo inferiore alla clausola rescissoria del giocatore Al suo esordio nel calcio spagnolo, El Bilal ha segnato 7 gol, diventando il capocannoniere della squadra a fine stagione. Ha saltato quasi tre mesi di gare a causa di un grave infortunio al retto femorale della gamba destra che ha recuperato a tempo di record. Ciò che è chiaro è che, se il calciatore finirà per andarsene, le casse dell’UD Almería riceveranno una cifra molto significativa che consentirebbe al club di rafforzarsi per bene.

Foto: El Bilal Instagram