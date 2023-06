El Bilal-Touré proposto al Milan, ma nessuna trattativa

Con tutto il rispetto per la fonte che l’ha riportata, possiamo solo aggiungere che El Bilal Touré – attaccante dell’Almeria – è stato soltanto proposto al Milan, senza alcun tipo di approfondimento. È un profilo interessante, ma che il club rossonero in questo momento non intende entrare nel vivo. Gli obiettivi per l’attacco sono altri, compreso Scamacca (che piace molto anche alla Roma, dipende dalla formula). El Bilal-Touré ha altre quattro proposte tra Italia e Francia, ma non c’è il Milan.

Foto: El Bilal Instagram