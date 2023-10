Dagli accordi di maggio all’annuncio ufficiale: Luis Alberto-Lazio, finalmente il rinnovo!

Luis Alberto e la Lazio erano d’accordo da maggio per un rinnovo fino al 2028, opzione compresa. A quei tempi ve l’abbiamo raccontato, resistendo poi a tutte le ricostruzioni spesso fantasiose che avrebbero voluto Luis Alberto in Arabia o chissà dove. Non avendo mai cavalcato quelle suggestioni. E finalmente è arrivata anche l’ufficialità. Di seguito il comunicato del club biancoceleste:”La S.S. Lazio comunica che il calciatore Luis Alberto Romero Alconchel ha prolungato il contratto che lo lega alla Società biancoceleste per i prossimi quattro anni”.

Foto: Instagram Lazio