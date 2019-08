Da Dalbert e Conti a Biraghi, Laxalt e Strinic: il valzer dei terzini

Un valzer di terzini all’orizzonte. Biraghi vuole l’Inter, ha un accordo totale e quasi sicuramente sarà accontentato. La Fiorentina accetterebbe volentieri uno scambio con Dalbert, quest’ultimo spinge per tornare al Nizza, ma il club nerazzurro non ha intenzione di cederlo in prestito gratuito. La Viola sta cercando di convincere il laterale brasiliano, ma la situazione per il momento è in stand-by. Laxalt è sempre più vicino all’Atalanta: l’esterno uruguaiano era una priorità di Gasperini, ve ne abbiamo parlato a sorpresa oltre un mese fa (il 5 luglio), ormai la svolta è in arrivo. Nel frattempo Strinic, anche lui in uscita dal Milan, sta valutando alcune proposte dall’estero, attese novità nei prossimi giorni. Il Parma insisterà fino all’ultimo per Andrea Conti, ma il laterale destro aspetta e per ora resta aggrappato al Milan. Lo stesso club ducale sta aspettando il via libera per Giuseppe Pezzella, una pista che vi avevamo raccontato in tempi non sospetti. Hysaj? Sperava nella Juve (e magari continua a sperare), mentre la Roma ha preso Zappacosta in quel ruolo.

Foto: Twitter ufficiale Inter