Esclusiva: Milan, da Rodriguez a Kessie non ci sono intoccabili. Gasp vuole Laxalt

Il Milan pensa alle entrate, ma anche e soprattutto alle uscite. In attesa di evoluzioni riguardanti Donnarumma e il Psg, possiamo dire che sulla fascia sinistra tutti sono in discussione. Da Rodriguez (che potrebbe interessare allo Schalke che ha memorizzato la richiesta rossonera per Nastasic) a Laxalt (lo vuole soprattutto Gasperini all’Atalanta, ma ci sono anche Fiorentina e Torino, mentre la pista estera non è oggi gradita), passando per lo stesso Strinic. Se partissero tutti e tre, potrebbe tornare di moda Mario Rui. A centrocampo da monitorare la posizione di Calhanoglu e Kessie, anche loro non intoccabili e in questo caso tornerebbe in auge Praet della Samp (come ha ricordato Ferrero il prediletto di Giampaolo). Tutto fermo per Ceballos (c’è forte il Tottenham), il cartellino è costassimo, al momento anche per Cutrone. Per Borini sono arrivate alcune proposte dall’estero ritenute non congrue dal diretto interessato.

Foto: Twitter ufficiale Milan