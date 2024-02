Da Costa, presidente Porto: “Futuro Taremi? E’ importante per noi, ma non possiamo fare nulla per trattenerlo”

Il presidente del Porto Pinto Da Costa è intervenuto ai microfoni della stampa, a margine di un incontro pubblico, per fare il punto su quello che sarà il futuro di Mehdi Taremi. Come infatti anticipato dallo scorso ottobre, e ribadito un mese fa, infatti , è scontato che il centravanti iraniano al termine di questa stagione lascerà i Dragoes per accasarsi a parametro 0 all’Inter. Queste le parole in tal senso del numero uno dei portoghesi: “E’ un calciatore importante per noi, come lo sono tutti, ma alla fine conta chi gioca. Vale per Taremi o per altri. Come accade in qualsiasi grande club, succede anche al Paris Saint-Germain, i giocatori a fine contratto sono liberi di scegliere quale sarà il loro futuro. Non possiamo fare nulla per questo, se non augurare a loro di essere felici.”

Foto: Twitter F.C. Porto