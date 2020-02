Da Bruno Fernandes a Dani Olmo e Haaland: i colpi del mercato di gennaio all’estero

Il calciomercato invernale ha chiuso i battenti da poco più di 24 ore. Tanti i colpi made in Italy, ma anche all’estero non sono mancati i botti. Andiamo dunque ad analizzare i migliori colpi del mercato di gennaio nei principali campionati europei.

Nella Liga, il Barcellona ha piazzato due colpi di prospettiva prendendo il portoghese Trincao e il brasiliano Matheus Fernandes, entrambi per la prossima stagione. Il Real Madrid ha sborsato oltre 30 milioni per il baby Reinier Jesus, che inizialmente sarà aggregato al Castilla, la squadra B delle merengues. L’Atletico riabbraccia Carrasco, dopo l’esperienza in Cina, mentre il Villarreal si regala il colpo Paco Alcacer per l’attacco. Tre innesti made in Italy per Siviglia e Valencia: Suso, Murillo e Florenzi.

Scatenato il Borussia Dortmund, che ha acquistato il baby fenomeno Haaland (la sua è una partenza da record in Bundesliga) e il centrocampista Emre Can dalla Juve. Colpo anche del Lipsia: dalla Dinamo arriva il gioiello Dani Olmo. Si è mosso poco il Bayern, che ha preso soltanto Odriozola dal Real Madrid. Importanti innesti anche per altre tre squadre tedesche: Piatek all’Hertha, Palacios al Leverkusen e Todibo allo Schalke.

In Premier, il Liverpool si è regalato Minamino, mentre il Manchester United ha presto Bruno Fernandes dallo Sporting per 80 milioni (bonus compresi). Due rinforzi per il Tottenham di Mourinho: dopo la partenza di Eriksen sono arrivati Bergwijn dal PSV e Gedson Fernandes dal Benfica. Grande colpo dello Sheffield United, che prende dal Genk il centrocampista Sander Berge, corteggiato da tante big. Negli altri campionati, da segnalare il trasferimento di Julian Weigl dal Dortmund al Benfica, un innesto di qualità per la mediata. Il Turchia, invece, il Besiktas abbraccia Boateng, che lascia la Fiorentina e l’Italia.

Foto: Twitter ufficiale Manchester United