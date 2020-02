Il Dortmund si gode Haaland: 7 gol in 136′, è la miglior partenza di sempre in Bundes

Il fenomeno Erling Braut Haaland non conosce confini: il giovanissimo centravanti norvegese, nuovo gioiello del Borussia Dortmund, ha realizzato una nuova doppietta nella goleada inflitta oggi all’Union Berlin (5-0). Il classe 2000, prelevato a gennaio dal Salisburgo, sale così a 7 gol in soli tre incontri disputati in Bundesliga per un totale di 136′. La media? Una rete ogni 19 minuti giocati. Mai nessuno, nella storia del campionato tedesco, era riuscito a segnare 7 gol nelle sue prime tre partite in assoluto. Numeri da urlo e un impatto devastante con la maglia del Dortmund dopo l’exploit con il club austriaco. In totale, tra Salisburgo e Borussia, Haaland ha già segnato la bellezza di 35 gol in questa stagione in appena 25 partite giocate in tutte le competizioni, un gol ogni 46 minuti.

⚽⚽ Altra doppietta oggi… 7⃣ gol in 136 minuti con il #Dortmund ✍ #Haaland è _____________ pic.twitter.com/XrQAn2i1Qi — La UEFA (@UEFAcom_it) February 1, 2020

https://twitter.com/BVB/status/1223639000860196864

Foto: Twitter ufficiale Dortmund