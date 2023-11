Da Brescia: accordo con Vecchi fino al 2025

Il Brescia cambia: Gastaldello ai saluti, fiducia che non c’era più, funziona sempre così dopo tre o quattro sconfitte di fila. C’è l’accordo con Stefano Vecchi, secondo quanto raccontato da Bresciaingol, confermati i contatti di qualche ora fa. Pronto un contratto fino al 2025, se il tesseramento non dovesse arrivare per tempo contro la Cremonese andrebbe in panchina Luca Belingheri, tecnico della Primavera. Con Vecchi arriverà Paganotto, suo collaboratore alla Feralpisalò. Proprio la Feralpi libererà Vecchi che, in base alle nuove regole, potrà allenare un’altra squadra di Serie B. E la stessa cosa potrebbe accadere a tutti gli allenatori esonerati entro il 20 dicembre.

Foto: sito Brescia