Panchina Brescia, Gastaldello non ha più la fiducia

Un ‘altra panchina in bilico, quella del Brescia. Gastaldello non ha più la fiducia di Cellino, ammesso che l’avesse prima. La sconfitta di Palermo ha peggiorato la situazione, il ribaltone è possibile anche prima della prossima giornata. Un tecnico sondato è stato Silvio Baldini che ha lavorato e vinto con il ds Castagnini proprio a Palermo. Secondo Brescia in gol, nella lista c’è anche Stefano Vecchi (che potrebbe allenare un’altra squadra di B malgrado l’esonero di Salò), mentre Venturato ha dato la disponibilità e D’Angelo (profilo che piace) ha un ingaggio alto.

Foto: brescia sito