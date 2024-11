D.G Triestina: “Abbiamo scelto Clotet per il carisma e la voglia di mettersi in gioco. Crediamo di poter uscire insieme da questa situazione”

Dopo i fatti ormai noti avvenuti durante la partita Triestina–Giana Erminio, che hanno coinvolto il giocatore Krollis e l’allenatore Pep Clotet, il Direttore Generale della Triestina, Alex Menta, ha rilasciato una dichiarazione attraverso i canali ufficiali della squadra:

Da quando ha rilevato il club, la proprietà ha fatto investimenti significativi, con l’intenzione di far crescere il club, garantirne la longevità e costruire un’organizzazione che sia motivo di orgoglio per la città. Purtroppo, i risultati al momento non rispecchiano questi obiettivi, ma ogni giorno vedo il motivo conduttore per cui hanno deciso di iniziare questa avventura, ovvero mettere in luce i valori che il calcio rappresenta, come la lealtà, il sacrificio, l’etica e il rispetto reciproco, lavorando per creare risultati sportivi a lungo termine.

Ci troviamo ora in un momento difficile. L’intera organizzazione è sotto stress per lavorare rapidamente ed efficacemente con il nuovo staff tecnico. Dobbiamo migliorare i nostri risultati e continuare a dimostrare un grande impegno nel rappresentare le capacità della nostra proprietà e nel performare all’altezza degli standard dei nostri tifosi.

Abbiamo scelto mister Clotet per il suo carisma e la sua voglia di mettersi in gioco nel bel mezzo di una stagione difficile. L’allenatore vive tutta la settimana con un unico obiettivo: vincere e creare un gruppo forte tra i giocatori. Siamo tutti veramente scoraggiati quando non otteniamo ciò per cui lavoriamo così duramente.

Questo desiderio e questa passione hanno portato a un incidente non voluto che, sebbene in circostanze difficili, non rappresenta i nostri valori collettivi. Pep lo sa bene, ed io e lui abbiamo discusso a lungo durante il fine settimana, anche con il nostro management, per discutere del nostro percorso collettivo. Abbiamo convenuto che, anche se in breve tempo, il nostro nuovo staff tecnico e la squadra hanno creato un rapporto di rispetto reciproco, che si potrà rafforzare ulteriormente grazie a questa esperienza. Come organizzazione, crediamo fermamente che insieme possiamo uscire da questa brutta situazione e non vediamo l’ora di continuare la nostra collaborazione”.

Foto: Facebook Triestina