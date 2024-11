Clotet aggredisce Krollis dopo l’espulsione: “Con me ha chiuso”

Ai limiti del reale ciò che è accaduto nel match di Serie C tra Triestina e Giana Erminio, disputato nella serata di venerdì. Al 33° minuto, sul punteggio di 0-0, la squadra di casa è rimasta in dieci uomini per l’espulsione di Raimonds Krollis, colpevole di aver colpito con uno schiaffo sulla schiena un difensore avversario che in precedenza lo aveva spinto. Il tecnico della Triestina, Pep Clotet, non ha tollerato il comportamento dell’attaccante, e, invece di lasciarlo rientrare negli spogliatoi, lo ha richiamato per poi andare a strattonarlo direttamente a bordo campo. La Triestina ha infine perso la partita per 0-1, rimanendo fanalino di coda della classifica con soli 6 punti. Clotet, a fine gara, ha commentato l’accaduto: “Penso che per quello che è successo nell’episodio dell’espulsione, la reazione sia stata giusta, quell’espulsione non deve succedere nel calcio. Krollis è qui in prestito, rappresenta un’altra società che lo manda qui in prestito e lui fa questo alla Triestina, alla società che lo ha mandato qui e al calcio. Cosa mi è venuto in mente? Vi dico la verità, io ho un figlio di otto anni che oggi ha visto questo, vengo da una cultura in cui questo non può succedere, un calciatore che fa questo se lo fa per strada rischia conseguenze con la legge, non è normale. E non dobbiamo accettarlo in nessuna maniera, per il rispetto verso me come allenatore Krollis per me ha finito con la Triestina. Gli ho detto in faccia queste stesse parole, che con me come allenatore ha finito oggi con la Triestina”.