Curva Inter: 4 Daspo, no a striscioni e bandiere contro il Bologna

Aggiornamenti sul caso ultras dell’Inter, rispetto a quanto detto nei giorni scorsi, quattro Daspo e la Curva Nord svuotata di tamburi, bandiere, megafoni e striscioni per il match casalingo di mercoledì contro il Bologna. Dopo numerose indagini e controlli delle telecamere di San Siro, gli uomini della Digos sono riusciti a individuare gli ultrà responsabili del forzato “svuotamento” della Nord, usando anche violenza e insulti, all’intervallo di Inter-Sampdoria di sabato scorso come forma di rispetto per la morte di Vittorio Boiocchi.

Foto: Twitter Inter