Come annunciato dal Corriere della Sera, ci sono novità riguardanti ciò che è successo durante la partita Inter-Sampdoria. Daspo confermato per un tifoso ed identificati dalle forze dell’ordine altri dieci ultras che hanno aggredito e spintonato alcuni tifosi che non volevano abbandonare il proprio posto. La Digos continua a monitorare le videocamere dello stadio per trovare tutti i colpevoli.

Foto: San siro Twitter Inter