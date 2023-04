CT Brasile, atteso l’annuncio il 25 maggio

Il presidente della Federcalcio brasiliana, Ednaldo Rodrigues, è tornato a parlare del futuro allenatore del Brasile: “Prima di far partire il piano B voglio verificare fino in fondo ogni possibilità che possa andare in porto il piano A. Abbiamo un appuntamento con una società e dobbiamo ascoltarli. Spero di poter dare l’annuncio del nostro nuovo tecnico il prossimo 25 maggio“.

Il riferimento è indubbiamente verso Carlo Ancelotti, nome caldo per la panchina brasiliana. Il tecnico italiano era stato già citato da Ednaldo Rodrigues in un’intervista alla Reuters nello scorso marzo.

Foto: logo Brasile