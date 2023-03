Rodrigues (Federcalcio brasiliana): “Tutti mi chiedono Ancelotti, sarebbe una scelta ovvia”

Ednaldo Rodrigues, presidente della confederazione brasiliana di calcio (CBF), ai microfoni della Reuters ha parlato della pista Carlo Ancelotti come nuovo ct del Brasile: “Ancelotti sarebbe una scelta ovvia, gode dell’unanimità non solo tra i giocatori ma anche tra i tifosi. Ovunque vada in Brasile, in qualsiasi stadio, è il primo nome del quale mi chiedono i tifosi. Ha tutta la mia ammirazione per l’onestà e la qualità che applica al suo lavoro in maniera costante, non ha bisogno d’introduzioni di sorta. È veramente un top coach che ha vinto tantissimo e che spero possa continuare a vincere tanto”.

Foto: Twitter ufficiale Real Madrid