Crotone, torna Modesto con sei giorni di ritardo. Marino indifendibile

Sabato scorso vi avevamo raccontato che la sconfitta contro la Spal sarebbe stata fatale a Pasquale Marino. E che il Crotone avrebbe richiamato Francesco Modesto. Poi il club ha deciso di dargli un’altra chance a Cremona, un altro disastro. E come anticipato già nel commento della partita il Crotone cambia: via Marino, torna Modesto. Indifendibile l’ex Vicenza e Catania: un punto in sette partite, esonero anche tardivo.

FOTO: Logo Crotone