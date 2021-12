La Cremonese fa tris: è quarta. Crotone: Marino, un punto in 7 partite

Finisce con il risultato di 3-2 l’anticipo delle 18 della 17^ giornata di Serie B fra Cremonese e Crotone. Allo ‘Zini’ la Cremonese si è imposta in rimonta sui calabresi. Vantaggio ospite con rete di Maric al 5’ ,, pareggio dei padroni di casa al 39’ con Fagioli.

Nella ripresa, la Cremonese passa in vantaggio al 51′ con Strizzolo, poi Zanimacchia segna la rete del 3-1 al 73′.

Il Crotone prova a non arrendersi e trova il gol del 2-3 all’82’ con Benali ma non basta per provare a rientrare nella partita.

Vince la Cremonese che vola al quarto posto a 29 punti. In casa Crotone è invece notte fonda, con i calabresi fermi a soli 8 punti. Il nuovo corso targato Pasquale Marino è stato fin qui un fallimento totale: un punto in sette partite. L’allenatore – subentrato a Modesto- traballa sempre più: non va escluso un altro ribaltone.

