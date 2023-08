Crociata-Lecco due settimane dopo. Accordo anche con Ionita

Il Lecco si rafforza. Due settimane fa vi avevamo dato il forte interesse a sorpresa per Giovanni Crociata, rientrato all’Empoli dopo il prestito di Cittadella. La trattativa è andata avanti sempre più spedita, tra stasera e domani il Lecco conta di definire con l’Empoli. Tutto ok per il centrocampista Artur Ionita, mentre era andata a segno un’altra nostra anticipazione relativa a Luca Marrone che ha già firmato. Il Lecco si rafforza.

Foto: logo Lecco