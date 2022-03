Eterno Ronaldo, è il miglior marcatore della storia. A Bola lo celebra in prima pagina: “Immortale”

In settimana aveva fatto discutere per il suo viaggio in Portogallo svolto in contemporanea al derby giocato dal suo Manchester United contro il City, per giorni si era parlato di scontentezza e possibili mal di pancia. Ancora una volta, però, Cristiano Ronaldo ha scelto di lasciare la risposta al campo: la storica tripletta realizzata contro il Tottenham di Antonio Conte gli ha permesso di superare Ruud van Nistelrooy nella classifica marcatori dei Red Devils in Premier League, oltre a divenire il secondo più anziano a firmare tre gol in una singola gara di Premier League.

Ma il traguardo più importante è quello che ha permesso al numero sette portoghese di superare Josef Bican, diventando il miglior marcatore della storia del calcio. Il principale quotidiano sportivo portoghese A Bola ha scelto di celebrare il suo fuoriclasse, titolando “Immortale”.

Foto: Prima pagina A Bola