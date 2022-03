I numeri clamorosi di Ronaldo: la tripletta numero 59 e il sorpasso a Van Nistelrooy

Si discute sempre sulla scarsa partecipazione al gioco della squadra e alla fase difensiva, si dice spesso che pensi più o solo a se stesso che ai compagni e, di recente, si è anche ipotizzata la fine del secondo idillio con il Manchester United, ma Cristiano Ronaldo ha tenuto a mostrare come ancora possa essere decisivo portando i suoi numeri alle stelle. La tripletta siglata al Tottenham, infatti, lo fa diventare il secondo calciatore più anziano a realizzare una tripletta in Premier League dopo Sheringham che nel 2003 ne segnò una a 37 anni e 146 giorni. È la prima volta che CR7 segna 3 gol dal ritorno in Inghilterra (la seconda delle sue parentesi con lo United) ed è la 59esima della sua carriera: 44 col Real Madrid, 10 col Portogallo e 3 con la Juventus. Inoltre, Ronaldo ha superato Ruud van Nisterlooj nella classifica all time dei marcatori Red Devils in Premier League. Sono 96 le reti all’attivo che diventano 136 contando tutte le competizioni.

Foto: Twitter Manchester United