Cristiano Ronaldo conferma la svolta del 27 agosto 2021: “Ero vicino al City, poi…”

Cristiano Ronaldo ha rilasciato nuove dichiarazioni al giornalista Piers Morgan e ha ribadito la svolta del 27 agosto 2021 quando nella tarda mattinata vi raccontammo in assoluta esclusiva la svolta della notte con il clamoroso sondaggio Manchester United che si sarebbe tramutato in un sorpasso nei riguardi dei cugini del City. “Ero vicino ad andare al Manchester City nel 2021. Ne hanno parlato tanto e Guardiola ha detto due settimane fa che hanno fatto tutto il possibile per prendermi. Ma il mio cuore, la mia storia con il Manchester United e Sir Alex Ferguson hanno fatto la differenza. Ero sorpreso, ma ho preso la decisione con coscienza. Il cuore ha parlato chiaro e non me ne pento. Parlare con Ferguson in quel momento è stato cruciale. Lui mi disse: “È impossibile che tu vada al Manchester City”. E io ho risposto “ok boss”. Penso sia stata la decisione più giusta. È stato un momento speciale perché tutto il mondo parlava del ritorno a casa”.

Foto: twitter Manchester United