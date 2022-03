Cristiano Ronaldo chiuderà la stagione con zero titoli. Non accadeva da 12 anni

Il regno di CR7, sembra ormai giunto ad un capitolo conclusivo. Il fuoriclasse portoghese del Manchester United, se pochi giorni fa festeggiava il record mondiale di gol messi a segno, deve ora confrontarsi con la triste realtà del club.

Con l’eliminazione dalla Champions, dove tra l’altro ha chiuso con zero tiri in porta (non accadeva da 11 anni), farà sì che questa stagione, per la prima volta dopo 12 anni, Ronaldo non alzerà neanche un trofeo.

Fuori dalla FA Cup, la Carabao Cup già l’ha vinta il Liverpool, la Premier sarà un duello City-Liverpool, per Ronaldo era rimasta solo la Champions, obiettivo comunque complicato, visto che non era tra le favorite il suo United, ma i red devils sono usciti al primo turno eliminatorio, agli ottavi.

Terzo anno di fila per CR7, dopo i due con la Juve. Lui che era abituato a stravincere le finali a suon di gol.

Dopo 12 anni, quindi, Ronaldo non vincerà nulla, con i club. Non accadeva dal 2008, sempre con lo United, che però arrivò almeno a giocarsi gli obiettivi fino alla fine, non essere fuori da tutto già a metà marzo.

Per Ronaldo non resta che la Nazionale e la qualificazione ai Mondiali con il Portogallo, che diventa un obiettivo vitale, per salvare una stagione disastrosa.

Foto: Instagram personale