Ronaldo, fine di un’era? L’ex Juve chiude con zero tiri in porta nei 90 minuti: l’ultima volta 11 anni fa

Potrebbe essere la fine di un’era l’uscita di scena per la terza volta consecutiva agli ottavi finali di Champions di Cristiano Ronaldo. L’ex Juve ha totalizzato zero tiri in porta nella gara persa con l’Atletico. Per il portoghese si tratta soltanto della terza volta in carriera in Champions League: i precedenti nel 2003 e nel 2011, ben 11 anni fa.

FOTO: Twitter Ronaldo