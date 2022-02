Criscito-Toronto, la sorpresa del 31 dicembre e la conferma di 5 giorni fa

Mimmo Criscito a Toronto in compagnia di Insigne non è più una sorpresa. Lo era lo scorso 31 dicembre quando vi avevamo anticipato che il difensore del Genoa non avrebbe lasciato da subito il suo attuale club per aiutarlo nella missione salvezza. Ma c’erano già gli accordi che vi avevamo raccontato e cinque giorni fa abbiamo aggiunto un altro passaggio essenziale: il contratto pronto (biennale) e il nero su bianco in vista. Ora ci sta che Criscito possa anche anticipare di poche settimane, ma sono dettagli ininfluenti rispetto a una notizia vecchia di un paio di mesi e assolutamente confermata. Per Mimmo una nuova esperienza all’estero dopo la proficua avventura con lo Zenit: difensore napoletano era rientrato in Italia proprio per tornare al Genoa, presto preparerà nuovamente la valigia.

Foto: Instagram Criscito