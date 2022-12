Criscito: “Felice di essere tornato a casa. Ora tutti insieme concentrati per un solo obiettivo”

Dopo l’annuncio ufficiale arrivato in tardo pomeriggio, Domenico Criscito ha affidato ai social un primo commento per il suo quarto ritorno al Genoa. Il difensore napoletano torna dopo la breve esperienza in Canada, al Toront0.

Queste le sue parole: “Felice di essere tornato a casa. Adesso tutti insieme concentrati per un solo obiettivo”.

