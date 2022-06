Criscito al Toronto (accordo a dicembre e conferme a marzo): le bugie hanno le gambe corte

Mimmo Criscito andrà al Toronto, in compagnia di Lorenzo Insigne. Esattamente come vi avevamo anticipato addirittura lo scorso 31 dicembre e ribadito a marzo. Poco fa il comunicato del Genoa che ha annunciato la risoluzione del contratto. Per la verità Criscito si sarebbe trasferito già qualche mese fa in Canada, ma la moglie non era convinta di andare e così il difensore ha preferito aspettare la fine della stagione, mantenendo una promessa addirittura di 6 mesi fa. Una stagione finita male con il Genoa, una retrocessione dolorosa, non il modo migliore per congedarsi. Sull’argomento sono state raccontate diverse bugie, anche che sarebbe rimasto al Genoa in Serie B e che non avrebbe avuto problemi. Falso. Se non ci fossero state le perplessità della moglie di trasferirsi in primavera, Criscito sarebbe stato in Canada già ad aprile. Ci arriverà adesso per una nuova esperienza, in un calcio che non è lo stesso, con il macigno della retrocessione che – purtroppo – nessuno potrà cancellare.

Foto: Twitter Genoa