Cremonese, il saluto di Alvini: “Ringrazio la società e la città di Cremona per la fiducia che mi è stata data”

Massimiliano Alvini, dopo l’esonero di ieri sera, dopo al ko contro il Monza, ha scritto una breve lettera sui canali ufficiali della Cremonese per salutare la piazza lombarda.

Queste le sue parole: “Ringrazio il Cav. Giovanni Arvedi, la Cremonese, i direttori, i calciatori, tutto lo staff, la città di Cremona e tutti i tifosi grigiorossi per la fiducia che mi è stata data e per il lavoro quotidiano che insieme abbiamo condiviso. Con profondo rispetto un grazie di cuore a tutti. Massimiliano Alvini”.

Come raccontato ieri sera, si attende l’annuncio ufficiale di Ballardini come suo sostituto.

Foto: sito Cremonese