Il retroscena: Ballardini, i dettagli della mega richiesta. La Cremonese pronta al sì

La Cremonese ha ufficializzato l’esonero di Massimiliano Alvini, svolta inevitabile dopo l’ennesima sconfitta. L’allenatore ha commentato con la consueta grande signorilità, rimettendo qualsiasi decisione al club. Ma la decisione era inevitabile, alla luce dei risultati. La Cremonese ha ormai stabilito di accontentare Davide Ballardini, evidentemente non era la pista calda di martedì scorso perché altrimenti avrebbe preparato lui la partita contro il Monza. Ma, come anticipato, l’apertura delle ultime 24 ore è stata determinante, la Cremonese è intenzionata ad accontentarlo. La richiesta è importante, contratto (confermato) fino al 30 giugno 2024, siamo in grado di svelarla: almeno 500 mila euro fino a giugno, con un bonus equivalente alla stessa cifra in caso di salvezza; il contratto dal prossimo luglio prevede una base di almeno 1 milione più bonus, a prescindere dall’esito. Parti in stretto contatto per i dettagli, con la reciproca volontà di chiudere nelle prossime ore.

Foto: Instagram Genoa