Cremonese, Braida annuncia: “Domani le visite mediche di Radu”

Nel corso dell’evento che si è tenuto a Rimini per l’inizio del calciomercato estivo, il direttore generale della Cremonese, Ariedo Braida, è intervenuto ai microfoni di TMW per fare il punto sul mercato della Cremonese. Durante il suo intervento, il direttore del club lombardo ha confermato la nostra indiscrezione del 20 giugno sul passaggio di Ionut Radu alla corte di Massimiliano Alvini: “Radu? Domani arriverà a Cremona per le visite”.

Foto: Twitter Inter