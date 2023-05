Courtois: “Avrei lasciato il campo con Vinicius. La gente va allo stadio per insultare non per guardare il calcio”

Thibaut Courtois a LaLigaTV è tornato a parlare sull’episodio di razzismo capitato a Vinicius Jr nella partita contro il Valencia: “Dicono cose folli, mi hanno detto di tutto, mi hanno fatto qualsiasi gesto. La gente va allo stadio per insultare, non per guardare il calcio. Se Vinicius mi avesse detto che non voleva giocare, avrei lasciato il campo con lui. E nella rissa il primo cartellino rosso doveva essere estratto per Hugo Duro, che afferra Vinicius per il collo”.

Foto: Instagram Courtois