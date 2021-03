Cossu dimesso dall’Ospedale di Cagliari dopo l’incidente stradale del 20 febbraio

Andrea Cossu, collaboratore ed ex calciatore del Cagliari, che lo scorso 20 febbraio era rimasto coinvolto in un grave incidente stradale in cui ha rischiato la vita, è stato dimesso dall’Ospedale oggi pomeriggio.

Il 40enne ha riportato un forte trauma toracico ed era stato costretto ad un intervento chirurgico, oggi sono arrivate le dimissioni dall’Ospedale Businco di Cagliari per fare ritorno a casa. Ora è necessario un mese e mezzo di riposo per l’ex centrocampista rossoblù.