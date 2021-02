Incidente stradale a Cagliari, coinvolto l’ex calciatore Andrea Cossu: è grave

Momento difficilissimo in casa Cagliari. Oltre alla situazione legata alla squadra, sempre più in difficoltà in campionato, arriva una bruttissima notizia inerente l’ex calciatore Andrea Cossu.

L’ex calciatore è rimasto vittima di un grave incidente stradale sulla strada statale cagliaritana 554. Cossu è stato trasportato in ospedale in ambulanza, in gravi condizioni: la notizia è stata riportata da L’Unione Sarda. L’ex fantasista ha riportato un trauma cranico, diverse fratture – entrambe le spalle – oltre alla lesione della milza e a un profondo taglio ad un piede.

Andrea Cossu,dal 2019 era nell’organigramma dirigenziale del club.

Foto: Twitter Cagliari