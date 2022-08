Corvino: “Il mio Lecce indossi l’abito della festa e torni a far rumore”

Nel giorno in cui è in programma Lecce-Inter, Pantaleo Corvino, responsabile dell’area tecnica del club salentino, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport: “Mettiamo l’abito della festa e torniamo a far rumore. In Lecce-Pordenone di due anni fa c’era un silenzio assordante. Con soltanto la moglie del presidente e mia figlia e i dirigenti, soli a far rumore. Stavolta è tutto esaurito”.

Foto: Sito Lecce