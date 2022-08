Lecce-Inter, le ultimissime sulle probabili formazioni

Riparte la Serie A. Domani, sabato 13 agosto, alle 20.45, Lecce e Inter si sfideranno al Via del Mare nella gara valida per la prima giornata di campionato. Ecco le probabili scelte di formazione dei due tecnici, Baroni e Inzaghi:

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Cetin, Blin, Gallo; Bistrovic, Hjulmand, Helgason; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. All. Baroni.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Inzaghi.

Foto: Sito Inter