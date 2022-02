Corte Sportiva d’Appello: confermate le 10 giornate di squalifica a Cusumano (Vis Pesaro) per razzismo

Nessuno sconto di pena. La seconda sezione della Corte Sportiva D’Appello Nazionale presieduta da Pasquale Marino ha respinto il ricorso di Francesco Paolo Cusumano, confermando la squalifica per 10 giornate inflitta dal giudice sportivo al calciatore della Vis Pesaro per le offese a sfondo razziale nei confronti di un avversario in occasione del match con il Teramo (Girone B di Serie C) dello scorso 22 gennaio.