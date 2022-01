Serie C, 10 giornate di stop a Cusumano (Vis Pesaro) per epiteti razzisti

Il Giudice sportivo ha reso note le squalifiche per il campionato di Serie C rifilando uno stop di 10 giornate a Francesco Paolo Cusumano, difensore del Cagliari in prestito al Vis Pesaro, per epiteti di matrice razzista: “Per avere, al 46°minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento discriminatorio nei confronti di un calciatore avversario proferendo nei confronti del predetto un epiteto ingiurioso comportante offesa per motivi di razza. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione dell’art. 28 C.G.S. valutate le modalità complessive della condotta (supplemento arbitrale)”.