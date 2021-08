Correa-Inter: la svolta già venerdì scorso. Ecco perché

Joaquin Correa dalla Lazio all’Inter. Una trattativa che verrà definita nelle prossime ore, operazione da 31 milioni.

Ma c’è un antefatto, molto importante, vorremo dire fondamentale. Ci riferiamo a venerdì scorso, quando, ancora in presenza dell’opzione Thuram e prima del suo infortunio, vi avevamo svelato l’incontro a sorpresa che aveva sintetizzato come l’Inter volesse accontentare Simone Inzaghi per il Tucu. Da venerdì in poi è stata una lunga discesa, ma quella svolta – quando verrà ufficializzata l’operazione – avrà un valore decisivo ai fini di una trattativa che ormai sta consumando gli ultimi passaggi formali.

Foto: Twitter Lazio