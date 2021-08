Esclusiva: Correa-Inter, oggi incontro. Thuram resta caldo, il Tucu tiene l’Everton in stand-by

Ieri vi abbiamo raccontato di Marcus Thuram, nome fortissimo per la nuova Inter. Confermiamo. Presentata una prima proposta da 25 milioni, il Borussia Monchengladbach chiede 30 (magari con qualche bonus) e la trattativa ha già avuto i primi passaggi significativi. Ma attenzione ai sorpassi e ai controsorpassi, il mercato è questo: fino a tre giorni fa Zapata era in pole, poi l’Atalanta ha chiuso le porte e l’Inter è andata su altre soluzioni.

La novità è che oggi ci sarà un incontro tra l’Inter e l’agente di Lucci, ulteriore conferma che Correa resta in corsa e che può sorpassare. L’Everton si è avvicinato ai 30 milioni, ma Correa vuole aspettare ancora, non convintissimo di andare in Premier e in una squadra fuori dalla Champions. Sa che Simone Inzaghi lo stima tantissimo, quindi bisogna tenere alta l’attenzione. L’Inter ha un budget di 30 più eventuali bonus per la punta, la Lazio chiede circa 35: è vero che il club biancoceleste ha sbloccato indici di liquidità e non ha necessità, ma è anche vero che Correa è un separato in casa.

Quindi, occhio, pur non trascurando certamente Thuram. Intanto, la Lazio ha bloccato Kostic non avendo fin qui tesserato Kamenovic, ma questa è una notizia vecchia.

Foto: Twitter Lazio