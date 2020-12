Correa: “Abbiamo cercato la vittoria fin dall’inizio. Agli ottavi bisogna lottare come sempre”

Joaquin Correa ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio col Brugge e la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League:

“Abbiamo provato a vincerla dall’inizio, se giochi per il pareggio rischi di perdere. Non abbiamo gestito benissimo il vantaggio e sofferto tanto, ma è questa la Champions League.

Manca un po’ di esperienza a questi livelli? Sicuramente dobbiamo migliorare, ora ci toccherà una tra le migliori 16 squadre d’Europa e serve lottare come abbiamo sempre fatto”.

Foto: Twitter Lazio