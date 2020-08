Corda e Capuano: pranzo a Trani per programmare il nuovo Foggia

Il nuovo Foggia nasce a… Trani. Ecco Ninni Corda a pranzo con Eziolino Capuano, evidentemente un incontro di lavoro per gli ultimi accordi. Il Foggia per la panchina ha scelto Capuano a sorpresa nei giorni scorsi, adesso aspetta il via libera per la riammissione in Serie C, c’è un processo per illecito sportivo a carico del Bitonto e già domani dovremmo avere notizie importanti. Intanto, Corda e Capuano si sono portati avanti con il lavoro: evidentemente un pranzo con ingredienti di calciomercato per il Foggia che verrà.