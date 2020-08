Esclusiva: il Foggia a sorpresa, c’è Capuano per la panchina. I dettagli

Il Foggia ha ormai scelto l’allenatore. E c’è una sorpresa, si tratta di Eziolino Capuano: ormai ci sono gli accordi e vanno definiti solo i dettagli, quasi sicuramente già domani. Capuano è reduce da un proficuo lavoro alla guida dell’Avellino, avrà una chance molto importante a Foggia dove aspettano per lunedì la riammissione in Serie C. Domani l’incontro con Capuano che firmerà un contratto fino a giugno con rinnovo automatico in caso di promozione in B.

