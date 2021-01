Coppa Italia, oggi Pirlo lancerà Dragusin dal 1′. E il rinnovo del rumeno è sempre più vicino

Radu Dragusin è un difensore rumeno classe 2002 della Juventus, avevamo già parlato di lui dopo il suo esordio in Champions League. Il giovane centrale bianconero giocherà la sua prima da titolare in Coppa Italia contro il Genoa, il rinnovo per lui è molto vicino (si parla di cinque anni di contratto) e questa sera ha una grande chance per mettere in mostra le sue qualità.

Foto: Instagram personale Dragusin