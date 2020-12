DRAGUSIN AL CENTRO DELLA JUVE DI DOMANI

Radu Matei Drăgușin è nato a Bucarest il 3 febbraio del 2002, è un difensore centrale rumeno della Juventus U23 e della nazionale rumena Under 21.

La madre, Svetlana Simion, giocava a basket a livello professionistico, mentre il padre, Dan Drăgușin, era un pallavolista, entrambi hanno rappresentato la Romania nei rispettivi sport.

Drăgusin ha preso la via del calcio grazie a suo cugino, e ha mosso i suoi primi passi nello Sport Studentesc di Bucarest all’età di sette anni. Ha giocato per quattro stagioni lì, fino allo scioglimento del club, passando poi al Regal Sport di Bucarest.

Proprio da lì è stato acquistato per mano della Juventus nel 2016, per €260,000, e sebbene fosse un Under 17 è presto passato al team Under 19.

Nella scorsa stagione ha giocato con la Primavera di Zauli, segnando nel derby contro il Torino.

Il 25 gennaio 2020 ha debuttato tra i professionisti, con la Juventus Under 23, nella gara di Serie C contro il Pro Patria. In questa stagione ha giocato solo due gare con l’Under 23, ha avuto il Covid-19 e quando si è ripreso ha iniziato ad allenarsi con Andrea Pirlo e i “grandi”.

L’8 novembre è arrivata la prima convocazione in prima squadra, per la gara di Serie A contro la Lazio pareggiata per 1-1 all’Olimpico. Il 2 dicembre c’è stato il suo debutto ed è arrivato addirittura in Champions League, sostituendo Demiral nella partita della fase a gironi contro la Dinamo Kiev, vinta per 3-0 dai bianconeri allo Stadium.

Il suo punto di riferimento è il centrale del Liverpool, Virgil Van Dijk, è alto 1.90, forte atleticamente e con margini di miglioramento dal punto di vista tecnico, il fisico è imponente. Proprio nei giorni scorsi si era parlato del suo contratto, Drăgusin è dei bianconeri fino a giugno e, per adesso, da gennaio è libero di prendere accordi con altre squadre. Ma la Juventus non vuole assolutamente perderlo e il suo esordio europeo di mercoledì si può leggere anche così, come un passo verso un rinnovo che non sarà un problema.

Foto: Instagram personale Dragusin