Contini titolare con la Samp in Coppa Italia: poi sarà Reggina

Nikita Contini sarà titolare tra poco con la Samp a Firenze, la Coppa Italia sarà il suo passo d’addio. Come anticipato nei giorni scorsi, Contini diventerà il nuovo portiere della Reggina, si giocherà il posto con Colombi. Il Napoli aveva dato il via libera per il prestito, Contini non aveva bisogno di riflettere, convinto della nuova esperienza in Calabria con la maglia amaranto. Prima difenderà la porta della Samp per l’ultima volta.

Foto: Twitter Sampdoria