Esclusiva: Contini-Reggina, c’è il via libera del Napoli

Laha individuato il nuovo portiere: Nikita. Quest’ultimo non doveva riflettere, aveva già accettato con entusiasmo. Conferme assolute rispetto alla nostra esclusiva di qualche giorno fa, il profilo classe 1996 è stato subito avallato da Pippo. Adesso possiamo aggiungere che c’è il placet delper l’ex Vicenza rientrato dal prestito. In serata è atteso l’ultimo contatto con la Reggina per permettere poi a Contini di raggiungere la nuova destinazione. Eè destinato a tornare al Bologna.