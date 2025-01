Conte su Buongiorno: “Deve fare una preparazione fisica, ha perso massa”

Per il Napoli è arrivato il momento di fare i conti con le assenze, soprattutto in vista della sfida contro la Juventus ch si giocherà sabato 25 gennaio. In particolar modo il nome che sta più a cuore è quello di Alessandro Buongiorno, assente ormai dal campo da gioco da metà dicembre. A parlarne durante la conferenza stampa è stato il mister del club partenopeo Antonio Conte. Queste le sue parole:”Alessandro ha iniziato questa settimana a lavorare con noi. Adesso deve fare una preparazione fisica perché ha perso molta massa muscolare. Stiamo cercando di rimetterlo in pista e in queste situazioni è sempre molto importante avere un dialogo con il calciatore. A me non è mai piaciuto spingere, forzare i calciatori a rientrare perché sono situazioni particolari. Io anche ho avuto tanti infortuni in carriera e so che l’infortunio deve essere autogestito a livello mentale, ti devi sentire pronto. Con le dovute cautele sta rientrando, sinceramente non so tra quanto rientrerà effettivamente. Nel momento in cui mi dirà sono pronto tornerà a giocare”.

