Conte su Napoli-Juventus: “Ho un solo obiettivo, vincere”

Sabato 25 gennaio andrà in scena il big match della 22° giornata di Serie A, ovvero quello tra Napoli e Juventus. Una gara molto importante per entrambe le compagini e che da sempre è ricca di rivalità. Quest’anno più che mai, però, si tratterà di una sfida infuocata vista la presenza di un grande ex bianconero, come Antonio Conte, sulla panchina del club partenopeo. Il tecnico della formazione azzurra ha così parlato nella conferenza stampa di rito: “Tra calciatore e allenatore ho trascorso 16 anni alla Juventus. Buona parte della mia vita calcistica l’ho trascorsa alla Juve. Io cerco di essere migliore sempre, anche rispetto alle 24 ore precedenti non solo rispetto alla Juventus. Io mi sento una persona molto più completa visto che ho avuto delle esperienze importanti. Il Napoli deve continuare questo percorso che abbiamo iniziato. Non possiamo pensare di essere già alla fine di questo tragitto perché significherebbe non dare valore al tempo. La Juventus è imbattuta in campionato da 21 partite quindi tutti questi demeriti non ci sono. Alcuni pareggi potevano essere delle vittorie e quindi si è creato questo distacco, ma non dimentichiamo a quanto siamo arrivati dietro noi lo scorso anno. Noi dobbiamo considerare ogni partita come ‘la partita’ perché vale sempre tre punti. Queste sono le gare che servono per l’autostima e per capire a che punto siamo. Io ho un solo obiettivo vincere”.

FOTO: Instagram Napoli