Conte: “L’Inter sta recitando un ruolo da protagonista nonostante le tante difficoltà”

Antonio Conte, tecnico dell’Inter, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo lo 0-0 contro l’Udinese:

C’è rammarico di non aver approfittato della sconfitta del Milan?

“Come dico sempre, noi dobbiamo guardare a noi, non possiamo pensare al Milan. Cerchiamo di migliorare in quello che stiamo facendo. Ci sono margini di crescita, oggi potevamo essere più precisi ed è mancata qualità nell’ultimo passaggio, che è fondamentale. Da questo punto di vista possiamo e dobbiamo migliorare e avere l’ambizione di lottare fino alla fine per qualcosa di importante”.

Adesso due derby ravvicinati: hanno la stessa importanza?

“Sicuramente sappiamo che il campionato offre qualcosa di importante anche a livello societario ed economico. Entrare in Champions League diventa importante per il club, rispetto alla Coppa. E’ un trofeo che vogliamo rispettare come fatto a Firenze, faremo valutazioni, vedremo chi recupera e chi ha acciacchi e chi magari merita di avere spazio, penso sia una partita che non sottovaluta nessuno e dove cercheremo di vincere come facciamo sempre e come fatto con la Fiorentina. Non ci poniamo limiti o obiettivi. Facciamo i conti e troviamo la giusta quadra per andare in semifinale e provare a battere il Milan”.

Un bilancio di questo girone?

“Il bilancio preferisco lo facciano gli altri, noi cerchiamo di lavorare e dare il massimo. Penso che nelle tantissime difficoltà avute quest’anno, l’Inter stia dicendo la propria e recitando un ruolo da protagonista. Questo è ciò che merita l’Inter per la sua storia, c’è mezza stagione da giocare e penso che quanto fatto in un anno e mezzo, nonostante le grandissime difficoltà che non si percepiscono, sia importante”.

Foto: Instagram personale Conte